Schramberg Feinschliff für das Adventskonzert "1000 Sterne"

Chorleiterin Claudia Habermann hat auch bei diesem Konzert wieder ihr musikalisches Fachwissen eingesetzt und die Stücke durch eigene Chorsätze an die jeweilige Gruppe der Sänger angepasst. Der "Confetti Chor & More" präsentiert in einem großem Bogen Advents- und Weihnachtsmelodien aus aller Welt. Neben afrikanischen oder russischen Klängen weiß der über 40 Stimmen starke Chor auch durch stimmungsvolle und bedächtige Stücke zu überzeugen, heißt es in einer Mitteilung.