14 Jubilare feierten am Sonntag ihre Jubelkonfirmation in der Christuskirche in Tennenbronn. Die "Harmonie" holte die Jubilare am Gemeindehaus ab. Im Gottesdienst mit Abendmahl wurden die Jubilare an das Bibelwort, das sie seinerzeit bei der Konfirmation vor 50, 70 oder 75 Jahren erhalten haben, erinnert. Die "Harmonie" umrahmte den Gottesdienst, Siegfried Haas spielte die Orgel. Vordere Reihe von links: Brunhilde Borowski, geb. Obergfell (70), Waltraud Edeler, geb. Brille (75), Erika Werkmeister, geb. Staiger (50), Rudolf Rieger (75), Erich Breithaupt (75) und Matthias Breithaupt (75). Zweite Reihe von links: Pfarrerin Interschick, Karl Weisser (50), Elfriede Haas, geb. Müller (50), Anneliese Kösling, geb. Müller (50) und Friedrich Breithaupt (70). Hintere Reihe von links: Rolf Hermes (50), Eugen Müller (50), Erich Pfaff (50) und Simon Fichter (50). Foto: Höfflin-Glünkin