Schramberg. Um die Bäuche der Schramberger und, wie er in einem Kommentar auf einer Facebook-Seite schreibt, auch das "Loch in der Fasnet" zu stopfen, hat sich Jochen Buhr in Eigenregie einen "Brezelsegen-to-go" ausgedacht. Bestellen kann man sich dabei ein Tütchen mit den "Insignien unserer Stadt- und Straßenfasnet", erklärt Buhr. Enthalten in dem Paket für den Fasnetssonntag sind unter anderem: jeweils "eine Hansel-Brezel, ein Bach-na-Fahrer-Würschtle, ein Narro-Schogglädle und zu Papier gebrachte Gedanken von unserem Chef-Historiker Carsten Kohlmann sowie natürlich eine FFP2-Maske". Kostenpunkt: sieben Euro – wenn ein Berliner mit dabei sein darf, 8,50 Euro. Die Bestellfrist läuft bis Mittwoch, 10. Februar, 11.11 Uhr. Bestellungen nimmt Buhr unter Angabe des Namens, des Abhol-Ortes (jeweils ein Gastronomiebetrieb in Schramberg-Tal, Sulgen, Tennenbronn und Waldmössingen) und der Wahl der Tüte per Whatsapp an die Nummer 07422/56 02 94 entgegen. Der Erlös der Aktion, so Buhr, helfe nicht nur den teilnehmenden Händlern und Gastronomen, sondern komme nach Abzug der Kosten einem Kinder- und Jugendprojekt sowie der Schramberger Tafel zugute.