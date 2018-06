Schramberg Fahrer gesucht

In der Tafel werden qualitativ noch gute, jedoch meist kurz vor dem Verfallsdatum stehende oder überschüssige Lebensmittel, die von zahlreichen Läden und Warenhäusern gespendet werden, gegen ein geringes Entgelt an bedürftige Menschen weitergegeben. Damit wird ihnen geholfen, den Alltag besser zu meistern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Andererseits werden die Lebensmittel ökologisch sinnvoll verwendet und landen nicht – wie es sonst der Fall wäre – auf dem Müll. Herzog lobte im Gespräch mit der langjährigen engagierten Helferin und Koordinatorin Elisabeth Spöttle den solidarischen Einsatz und Beitrag zur Nachhaltigkeit der Ehrenamtlichen im Tafelladen. "Dies ist ein wichtiger Akt der Mitmenschlichkeit", so der Dank von Herzog an die während seines Besuchs Dienst habenden Mitarbeiterinnen.

Im Tafelladen engagieren sich etwa 80 ehrenamtliche Helfer, entweder als Fahrer im Transport, in der Vorbereitung der Waren für den Verkauf sowie im Verkauf. Aktuell sucht die Tafel wieder dringend weitere Fahrer. Deren Aufgabe ist es, die Waren von den Geschäften abzuholen und zur Tafel zu transportieren. Interessenten, die sich dies ein paar Stunden im Monat vorstellen können, dürfen sich an Elisabeth Spöttle, Telefon 07422/83 27, wenden.