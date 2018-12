Schramberg Fagott heißt "Carola"

Mit Michael Fleig und Reinhard Dold wurden zwei Musiker durch den Blasmusikverband Schwarzwald-Baar ausgezeichnet für 40 Jahre Treue zur Blasmusik.

Die Auszeichnung nahm Ulrich Grießhaber, Bezirksvertreter im Blasmusikverband, vor. Grießhaber bezeichnete das Jugendorchester "als Talentschmiede des Musikvereins Frohsinn." Dabei zeichnet sich das Frohsinn-Konzert dadurch aus, dass alljährlich viele Menschen, egal wie das Wetter ist, in großer Zahl nach Tennenbronn kommen, um die Musik zu genießen, sagt Grießhaber weiter. Die Pflege der Amateurmusik in Baden-Württemberg wurde zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland ernannt, war die freudige Botschaft von Ulrich Grießhaber.

"In vorbildlicher Weise haben Michael Fleig und Reinhard Dold die Blasmusik in vorbildlicher Art und Weise 40 Jahre vorgelebt", war von Grießhaber zu hören. Und das in einer Zeit, in dem beide stark in ihren Beruf eingebunden sind. Grießhaber überreichte die Goldene Verbandsehrennadel mit Urkunde.