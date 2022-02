11 Mit Dreierbesatzung auf der Schiltach Foto: Wegner

Ganz im Stil des "Jungen Parlaments" das einst die Schramberger Da-Bach-na-Fahrt ins Leben gerufen hatte, um für einen freien Fasnetsmontag bei den "evangelischen" Junghansianern zu demonstrieren, waren zum 100. Geburtstag drei Zuber auf der Schiltach unterwegs.















Schramberg - Schramberg ohne Da-Bach-na-Fahrt? Ja, das gab’s im harten Pandemiejahr 2021. Doch nach der kurzfristigen Lockerung war klar: Etwas muss passieren, auch wenn eine „große“ Da-Bach-na-Fahrt aus mehreren Gründen nicht möglich war: Zu kurzfristig war die Erlaubnis, um wirklich schöne Zuber bauen zu können und auch die Frage nach einer Absperrung und Kontrolle in der ganzen Stadt konnte nicht gelöst werden.

So starteten kurz nach 13 Uhr an üblicher Stelle drei besetzte Zuber in ursprünglicher Manier – also abgesehen von Luftballons und einem Hinweis auf den 100. Geburtstag ungeschmückt. Und ganz glatt ging auch ohne Aufbauten die Fahrt „in den reißenden Fluten des Kirchenbachs“ nicht vonstatten. Selbst hartgesottene Bach-na-Fahrer wie Ex-Chef Martin „Kuma“ Kuhner verbrachte mehr Zeit abwärts treibend im Wasser als in seinem eigenen Zuber.