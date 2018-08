Schramberg Evergreens der 1970er-Jahre leben auf

Mit wenig technischem Aufwand wird gute Musik gemacht

Auch mit Liedern von Howard Carpendale wie "Deine Spuren im Sand" und einem Medley von Chris Roberts brachte das Duo Bellevue das Publikum zum Schwärmen, das mitsang, im Rhythmus klatsche und schwang. In den meisten Liedern ging es mit viel Schallala und Trallala um das Thema Liebe und Sehnsucht.

Eine große Ausnahme bildete da Juliane Werdings "Am Tag als Conny Kramer starb". Sie hatte dem Original "The Night They Drove Old Dixie Down" der kanadisch-amerikanischen Rockgruppe The Band einen sozialkritischen Text verpasst und ihren musikalischen Durchbruch errungen.

Wie damals noch mit wenig technischem Aufwand gute Musik gemacht wurde, verdeutlichten die Russ‘ höchst persönlich mit Gitarre, Schlagzeug, Rassel und Gesang. Mit ihrer kleinen Lautsprecheranlage kamen ihre Live-Songs auch in der hinteren Reihe gut hörbar an.

Und weil Alexander Russ bei Bernd Clüvers Ohrwurm "Der Junge mit der Mundharmonika" keine solche hatte, pfiff er einfach durch die Hände. Dafür gab’s besonders viel Applaus.

Das Duo wusste aber auch über andere Alltäglichkeiten und Humorvolles aus den 1970ern zu berichten, als Schlaghosen brillierten, die Hotpants geboren wurde und Manta-Witze die Runde machten.

Natürlich gab es damals auch Werbung im Fernsehen, wovon das Duo Bellevue einige im Gepäck hatten und bei zwei kurzen Spots in Erinnerung brachten. So gab es ein Wiedersehen mit der Handcreme von Artrix, in der Silikon und Glycerin für weiche Frauenhände sorgten und Ajax (weißer Wirbelwind) die Küche im Nu auf Hochglanz brachte.

Begeisterte Zuhörer fordern lautstark eine Zugabe ein

Als sich mit den "Kreuzberger Nächten" (Gebrüder Blattschuss) ein beseelter Abend dem Ende neigte und die begeisterten Zuhörer lautstark eine Zugabe einforderten, durfte sich das Duo Bellevue sicher sein, mit ihrer Schlager-Revue die Herzen des Publikums erobert zu haben.

Für eine Fortsetzung mit Musik aus den 1980er-Jahren sind Gabriele und Alexander Russ jedenfalls bereit. Noch nicht so weit ist Harald Burger, der sich aber eine vierte Runde sehr gut vorstellen kann, wie er auf Nachfrage verriet.