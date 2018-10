Schramberg Evelina Iacubino bei "Kaffee oder Tee"

Viele Kunstwerke im öffentlichen und erst recht im privaten Raum tragen unverwechselbar ihre Handschrift.

Über ihren persönlichen Werdegang, ihre Teilnahmen an den Wettbewerben, ihr Verständnis von Kunst und über ihre Werke berichtet sie am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, im SWR Fernsehen. Das Team von "Kaffee oder Tee" hat sie nämlich eingeladen. Ihr Auftritt ist im zweiten Teil der Sendung, zwischen 17 und 18 Uhr, geplant.

Bereits vor einiger Zeit war sie bei der SWR-Sendung "Sag die Wahrheit zu Gast". Und obwohl sie dadurch bereits ein wenig Fernseh-Erfahrung hat, sei sie trotzdem ein bisschen aufgeregt, verrät die Künstlerin. "Ich bin mal gespannt, ob sie mich verstehen", sagt Iacubino und verweist auf ihren Dialekt. Und so wird sie am Mittwoch wohl ein "gepflegtes Tennenbronnerisch" reden müssen, damit sie möglichst viele verstehen – denn zu erzählen hat sie in der Tat einiges.