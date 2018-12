Schramberg "Euch ist heute der Heiland geboren"

Hinter dieser Tradition steckt ein Schlüssel zum Verständnis von Weihnachten. Jesus, Gottes Sohn, wurde nicht in eine perfekte Welt zu perfekten Menschen hineingeboren. Seine Mutter war eine Teenagerin und nicht verheiratet. Er kam in einem Stall, in einem kleinen Dorf, in einer unbedeutenden Gegend im Nahen Osten zur Welt und die ersten Besucher waren Schafshirten aus der Umgebung.

Jesus kommt nicht in Pomp und Gloria, sondern in Demut

Gottes Sohn kam nicht in Pomp und Gloria, sondern in Demut und unauffällig, gerade ins Niedrige der Welt hinein, zu unperfekten Menschen.