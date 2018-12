Schramberg Etwas zu viel bezahlt für das Abwasser

Wie lange eine Abschreibung laufe, wollte Gemeinderat Jürgen Kaupp (CDU) in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik wissen. Dies seien rund 30 Jahre, antwortete Stadtwerkeleiter Peter Kälble. Kaupp fragte nach, ob es nicht möglich sei, jetzt die Gebühr beizubehalten, um sie dann nicht im nächsten Zeitraum um so mehr erhöhen zu müssen. "Gibt es diesen Spielraum nicht?", fragte er an.

Kälble sah aus seiner Sicht "keine riesigen Sprünge", die Abschreibung beginne auch erst, sobald die Anlagen in Betrieb gehen. Hinzu käme, dass durch die Neuerschließung Beiträge eingenommen würden und eine höhere Abwassermenge erwartet werde. Hinsichtlich der Kosten des Faulturm erinnerte er zudem an die Beteiligung von Hardt und Lauterbach. Laut Kälble sei es "auch mal angezeigt, jetzt zu reduzieren".

Oberbürgermeister Thomas Herzog sah es rechtlich als notwendig an, dem das Geld zurückzugeben, der es bezahlt habe.