Schramberg Etwas vom Überfluss abgeben

Schramberg/Freudenstadt. Schals, Socken, Mützen, Duschgel, Zahnbürsten, Gebäck, Süßigkeiten, Thermotassen, Decken – bei der Spendenaktion für Obdachlose von Anna Anton aus Freudenstadt und Alexandra Schaible aus Schiltach ist einiges zusammengekommen. Wochenlang haben sie die Kartons angenommen, durchgeschaut und kategorisiert: für obdachlose Männer und Frauen und für bedürftige Kinder. Nur vereinzelt mussten sie etwas aussortieren. "Grundsätzlich durften kein Alkohol, keine Zigaretten und keine spitzen Messer in den Paketen sein", so Alexandra Schaible. Gerechnet hatten sie mit 50 Kartons, doch mittlerweile sind es mehr als 200 geworden und noch zahlreiche Sachspenden, die nicht in einen Schuhkarton passen. Sie stehen zum Transport im Küchenstudio Schaible in Sulgen bereit, wo wir die Initiatoren von "Weihnachtsglück für Obdachlose" zum Gespräch getroffen haben.

Die Idee, privat für Obdachlose in der Adventszeit zu sammeln, sei den Freundinnen spontan beim Pizzaessen gekommen, schildert Alexandra Schaible. Hinter der Idee sei weder ein Verein noch eine Institution gestanden, betont die 29-Jährige. Dadurch sei ihre Spende persönlicher und komme sicher bei den Bedürftigen an. Den Freundinnen sei bewusst geworden, wie viel die Menschen hier teilweise im Überfluss haben, und dass es nicht weh tue, davon etwas an Bedürftige abzugeben. Auch gegen den Weihnachtskommerz wollten sie damit ein Zeichen setzen, sagt Anna Anton. Die Freundinnen hätten sich gefragt, wo hoher Bedarf ist und haben sich dann für Obdachlose entschieden. Sie wissen, dass Obdachlosigkeit Emotionen auslöst. Und: "Bedürftigkeit zieht sich durch alle Schichten." Es könne schnell passieren, durch das soziale Netz zu fallen, so Alexandra Schaible. Wenigstens frieren sollen sie nicht, sagt sie.

Zur Umsetzung des Projekts haben sie dann aber nicht auf Unterstützung verzichtet und sind beim Förderverein Helfende Hände aus Stuttgart gelandet. Um im Umgang mit den Obdachlosen nichts falsch zu machen. Und um konkrete Anlaufstellen in Stuttgart zu haben. Dorthin, wo mehr als 1000 Obdachlose und Bedürftige leben, die mit den Spenden etwas anfangen können, werden die Spenden geliefert, sagt Alexandra Schaible.