Schramberg Essen gehen trotz Corona

Aber die Weissers machen, wie so viele, weiter. In den vergangenen Tagen haben sie sogar noch einen draufgesetzt und ihren bereits laufenden Abholservice ("Villa dahoim") um die "Villa Mobil" auf vier Rädern erweitert: Wer ein Wohnmobil besitzt oder gemietet hat, kann damit ab sofort im Park bei der "Villa Junghans" Kulinarisches aus der Küche der Weissers genießen. "In den ›eigenen vier Wänden‹, eingehüllt in einen Hauch von Geschichte, Historie und einzigartiger Atmosphäre der Villa Junghans, erwartet die Gäste ein Dinner, das sie so noch nicht hatten", versichert Michael Weisser. Dass es keine leere Versprechung ist, zeigt ein Video auf der Webseite der Gaststätte, in dem ein bekanntes "Urschramberger" Ehepaar im Wohnmobil tafelt.

Das neue Angebot kommt an. "In den ersten zwei, drei Tagen hatten wir schon mehr als 6000 Klicks und wurden mehr als 60 Mal auf Facebook ­geteilt", berichtet Weisser. Auf die Idee dazu hat ihn ein Lieferant aus dem Bodenseeraum gebracht: "Der hat mit von einem Gastronomiekollegen erzählt, der so etwas dort macht und bei dem das gut läuft."