Schramberg (sw). Zu lange vor sich hinbrutzelndes Essen und ein schlafender Hausbewohner – eine häufige Ursache für einen Feuerwehreinsatz, der meist glimpflich ausgeht. So auch am Sonntag gegen 17 Uhr in der Josef-Andre-Straße in Schramberg. Die Hauseigentümerin hatte den privaten Feuermelder gehört, und da, trotz ihrer Versuche, niemand die Wohnung öffnete, die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit einem Löschzug an, außer dem verbrannten Essen, so der stellvertretende Abteilungskommandant, Arno Zehnder, sei kein Schaden entstanden.