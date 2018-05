Schramberg "Es war ein Traum-Schwabengipfel"

Auch das Publikum werde regelmäßig gelobt: "Sie sind von der ersten bis zur letzten Minute dabei", gibt Burger das wieder, was er von vielen Künstlern nach deren Auftritt gesagt bekomme. Auch Worte wie "In dieser Größe gibt’s nichts Besseres als den Kulturbesen" seien schon gefallen, erinnert sich Harald Burger. Eine weitere Bestätigung für diese Aussage bekommt er bei der Veranstaltungsreihe Kulturbesen im Herbst: Dann wird das Kabarett-Duo "Dui do on de Sell" die Vorpremiere seines neuen Stücks in Schramberg feiern –­ und das bereits zum zweiten Mal.

Obwohl Burger derzeit in den letzten Verhandlungen mit einzelnen Künstlern steht, einige weitere Termine kann er schon verraten. Der Kulturbesen startet am Freitag, 5. Oktober, mit dem Auftritt der Beatles-Tribute-Band Help und wartet mit mehr als 30 Veranstaltungen auf. Darunter viele weitere Tribute-Bands, beispielsweise gibt es Musik von Uriah Heep, Herbert Grönemeyer, den Scorpions sowie David Bowie. "Die großen Superstars können wir uns nicht leisten, deshalb kommen Bands zu uns, die dem Original richtig nahekommen", so Burger.

Grund zu Lachen soll es nicht nur bei "Dui do on de Sell" geben: Mit Holger Müller, bekannt als Ausbilder Schmidt, und Heinz Gröning kommen für Burger "zwei Urväter der Comedy" nach Schramberg.

Damit das Konzept aufgeht und der "Kulturbesen" regelmäßig voll wird, ist viel Arbeit nötig. Um diese künftig auf mehrere Schultern zu verteilen, will Burger, der seit 30 Jahren Kultur im Landkreis macht, versuchen, einen Verein zu gründen. Damit soll der Kulturbesen "für die kommenden Jahre stark gemacht werden". In den kommenden Wochen will er dafür Gespräche führen.

Für Burger ist klar: "Kultur ist eine Investition in die Gesellschaft." Mit den Veranstaltungen im Kulturbesen soll ein "Beitrag zu einer attraktiven Stadt Schramberg" geleistet werden. Obwohl das Kulturangebot im Landkreis Rottweil groß sei, hätten der Schwabengipfel und der Kulturbesen "einen festen Platz im Festivalkalender der Region eingenommen", sagt Burger nicht ohne Stolz.