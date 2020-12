Schramberg Es "läuft rund" in 2020 – trotz der Pandemie

Schramberg-Tennenbronn. Begonnen habe das Jahr lokalpolitisch "ganz hervorragend" erklärte Ortschaftsrat Patrick Fleig (CDU) kürzlich in seiner Jahresabschlussrede in der letzten Ortschaftsratssitzung in 2020. Auf den Habenseite verbuchte er zum Beispiel den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan der Mehrzweckhalle im Januar und den halbjährlichen Sachstandsbericht dazu. Außerdem erwähnte er als Themen die Fortführung des Kleinbusses Falken/Eichbach und nach langer Suche die Besetzung der Stelle des Ortsvorstehers mit Manfred Moosmann sowie im März der Satzungsbeschluss zum Baugebiet Bergacker IV.