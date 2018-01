Schramberg "Es ist die richtige Entscheidung"

Schramberg-Tennenbronn. Seine bisherige Zeit in Tennenbronn sei von großer Herzlichkeit und Offenheit geprägt gewesen, bekannte Lutz Strobel. "Ich durfte seit meiner Wahl im Oktober 2017 spüren, es ist die richtige Entscheidung, hier Ortsvorsteher zu sein." Und es war auch die richtige Entscheidung, die erste Sitzung des Ortschaftsrats unter seiner Leitung vom Rathaus in den katholischen Pfarrsaal zu verlegen. Zahlreiche Tennenbronner, Stadträte und Gäste aus dem Umland, darunter auch Bruder und Tochter von Lutz Strobel, nahmen die Gelegenheit wahr, um mit dem neuen Ortsvorsteher anzustoßen und ins Gespräch zu kommen.

In seiner Ansprache berichtete Strobel, dass er bei einem Besuch auf dem Polizeirevier Schramberg erfahren habe, dass die Welt in Tennenbronn noch in Ordnung sei. "Und das hängt ursächlich mit der grandiosen Vereins- und Dorfgemeinschaft zusammen. In einer Ortschaft mit 3600 Einwohnern, auf 3100 Hektar Fläche gilt es zusammenzuhalten", so Strobel. "Die Ortschaft Tennenbronn lebt, ist äußerst lebendig und kann was vorweisen."

Ihm sei von Beginn seiner beruflichen Tätigkeit als kommunaler Beamter bewusst gewesen, dass er sich im ländlichen Raum einbringen möchte. "Mir liegt es am Herzen, dass die kleineren Gemeinden und Ortschaften lebendig und attraktiv für Jung und Alt bleiben." Strobel umriss seine To-Do-Liste (wir berichteten) und gab bekannt, dass er am 27. Februar zusammen mit dem Ortschaftsrat eine Klausurtagung abhalten werde, um den "Fahrplan zu besprechen".