Schramberg "Es hapert gewaltig"

Zu Erinnerung: In Schramberg kümmert sich seit Jahren der hiesige Tierschutzverein um gefundene oder verloren gegangene Vierbeiner – und trägt die finanzielle Hauptlast. Die Stadt beteiligt sich bislang mit weniger als 20 Prozent an den durch Fundtiere verursachten Kosten, weswegen der Vorsitzende eine Anpassung beantragte, die den Aufwandsersatz zwar auf rund 87 Prozent, aber dennoch nicht kostendeckend erhöht hätte. "Worüber vor einigen Jahren noch teils heftig debattiert wurde, ist heute unstrittig: für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Fundtieren ist die Gemeinde zuständig. In der Regel treten sie diese Aufgabe gerne an Tierschutzvereine ab, bei der Übernahme der dadurch entstandenen Kosten allerdings, hapert es gewaltig", teilt der Tierschutzverein mit.