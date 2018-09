Schramberg "Es gibt so viele Chancen"

Schramberg. Der Weg zu diesem Foto war alles andere als leicht für die 16-jährige. Lara ist eine der rund 800 000 Syrer, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat flohen und in Deutschland ihre neue Heimat fanden. Ein Jahr und sechs Monate ist es her, seit sie das erste Mal mit ihrer Familie durch Schramberg ging. Genauso lange ist es auch her, dass sie die ersten deutschen Worte lernte – einfache Vokabeln wie "Guten Tag" oder die Zahlen. "Am Anfang war es schon schwer", sagt sie, "es ist alles ganz anders in Deutschland und vor allem Freunde zu finden war sehr schwierig – wie auch, wenn man sich nicht unterhalten kann." Den syrischen Schulabschluss hatte sie frisch in der Tasche, in Deutschland jedoch begann sie praktisch wieder bei null.

Die erste Station im deutschen Schulsystem war für Lara – genau wie für alle anderen die kein oder nur wenig Deutsch sprechen – eine Vorbereitungsklasse (VKL), wo es in erster Linie um den Spracherwerb ging.

Von diesem Moment an drehte sich Laras ganzes Leben um Deutsch. Nach der Schule am Morgen ging es zu Hause am Schreibtisch bis manchmal spät in die Nacht weiter mit Vokabeln, Grammatikübungen und Online-Sprachkursen auf Youtube. Erste Erfolge stellten sich bald ein: Nach wenigen Wochen konnte Lara in eine ganz normale Hauptschulklasse wechseln, mit Klassenkameraden die nahezu alle Deutsch als Muttersprache hatten – und die nur wenige Monate vor der Abschlussprüfung standen.