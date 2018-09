Schramberg "Es gibt nicht nur einen Schuldigen"

"Das Projekt macht es nötig, intensiv darauf zu schauen", warb Mager für die Studie. Sie sei quasi eine "Vorstufe für die Objektplanung". Stadtrat Ralf Rückert (Freie Liste) sprach sich dafür aus, auf der Sachebene weiterzudiskutieren und sich "von Emotionen zu lösen". Rückert hielt es für sinnvoll, "das Projekt im Ganzen zu betrachten", um eine optimale Standortbestimmung zu erhalten.

Ganz anders sah dies Stadtrat Patrick Fleig, dem, genauso wie der Verwaltung und anderen Stadträten auch, die emotionale Sitzung des Ortschaftsrats zu diesem Thema, offensichtlich noch in den Knochen steckte (wir berichteten).

"Mir dauert das alles zu lange", stellte Fleig klar. Für eine mögliche Halle bei der "Krone" brauche man wieder ein Grundstück, das die Stadt nicht habe. Bis eine neue Halle stehe, müsse die Zeit überbrückt und in die Halle investiert werden. Er rechnet mit bis zu einer Million Euro, "Geld, das wir nicht haben". Er sprach sich dafür aus, die alte Halle in der Löwenstraße mit "großem Tempo" zu sanieren. Fleig erinnerte daran, dass, wären alte Pläne umgesetzt worden, in ein paar Wochen die Einweihung der neuen Halle hätte stattfinden können. "Seit fünf Jahren beschäftigen wir uns mit dem Grundstückskauf am Weiher. Das ist in meinen Augen unmöglich."

CDU-Antrag abgelehnt

"Es geht mir nicht um Schuldzuweisungen, aber es ist uns nicht gelungen, bei diesem Thema weiterzukommen. Seit Jahren sind wir ohne Ergebnis", meinte Maurer. Viele Argumente sprächen für die alten Halle, die "viel Charme" habe.

Die CDU-Fraktion stellte den Antrag, dass der alte Standort so schnell wie möglich geprüft und die Ergebnisse vorgelegt werden. Dieser wurde mit sechs Nein-Stimmen abgelehnt.

Stadtrat Reinhard Günter (SPD/Buntspecht) meinte: "Es gibt hier nicht nur einen Schuldigen, aber die Verwaltung steckt mit drin."

"Dass in der Ortschaftsratssitzung so auf die Verwaltung eingehackt wurde, finde ich nicht gut", sagte Stadtrat Volker Liebermann (ÖDP) und kündigte an, sich bei der Abstimmung zu enthalten.

"Den einzigen Kritikpunkt, den man uns vorwerfen kann, ist, dass wir die Machbarkeitsstudie nicht schon früher in Auftrage gegeben haben", sagte Ob Herzog. Bereits 2011 hätte man dieses Thema nicht "verwaltungsintern" angehen sollen. "Wir wollen auch, dass es vorwärts geht."

Stadtrat Oskar Rapp (Freie Liste) brachte die Lärmbelästigung aufgrund der Halle in der Dorfmitte ins Spiel. "Wenn da ein Anwohner nicht mitspielt, können wir diesen Standort vergessen." Er sprach sich dafür aus, den Standort Dorfweiher unter Berücksichtigung der Fläche des Bauhofs in der Machbarkeitsstudie zu prüfen.

"Ob wir uns in an den Altbau wagen sollen, kann ich Ihnen heute nicht sagen", so Mager. Es gebe keinen Standort, der heute beschlossen werden könne und morgen starte der Bau.