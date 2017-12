Schramberg Es geht um die lebenswerte Stadt – und mehr

Schwerpunkt im Tal

Die Landesgartenschau umfasst alle Stadtteile; die Bewerbung setzt jedoch einen deutlichen Schwerpunkt in der Talstadt. Verliert Schramberg die Urbanität in der Kernstadt, dann schwächt sich das Bild eines Mittelzentrums und die "Ankerwirkung" für die Region geht verloren, so die Stadtverwaltung.

Eine wesentliche Aufgabe aus dem Landesprogramm ist es, neue innerstädtische Freiräume zu schaffen. Die in der Bewerbung skizzierten Gartenszenen vom Seilerwegle bis zum Schloss bilden den neuen 20.000 Quadratmeter großen Bürgerpark mitten in der Talstadt entlang der Schiltach.

Damit würde unmittelbar neben der Fußgängerzone eine barrierefreie Grünanlage im Zusammenhang mit der ökologischen Durchgängigkeit eines Fließgewässers erster Ordnung und erweitertem, innerstädtischem Hochwasserschutz entstehen. Die vorausschauende Flächenpolitik der vergangenen Jahre, die wichtiges "Bacherwartungsland" in städtischen Besitz gebracht hat, ist hierfür, so die Meinung der Stadt, eine grundlegende Voraussetzung.

Neben der Revitalisierung der Schiltach wird der Erhalt der verbliebenen historischen und denkmalgeschützten Gebäude und Industriebauten helfen, dass die Talstadt unverwechselbar und authentisch bleibt. So ist ein Ziel der Bewerbung, die eindrucksvollen Industrieareale Majolika (Schiltach), H.A.U. (Göttelbach) und Junghansareal (Lauterbach) an die Innenstadt anzubinden.

Die Schramberger Museumslandschaft über diese drei Bäche zu verbinden und in Szene zu setzen, ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Zusätzliche spannende Möglichkeiten ergeben sich durch den Erwerb des 1928 im Bauhaustil erstellten Lichtspielhauses oder bei einer eventuellen Neunutzung des Realschulgebäudes im Rahmen der anstehenden Schulcampusüberlegungen.

Die Stadt schreibt: "Diese baulichen Erinnerungen aus den vergangenen Jahrhunderten machen Schramberg unverwechselbar." "Für Schramberg ist die Landesgartenschau ein sehr wichtiges und greifbares Stadtentwicklungsinstrument, um erforderliche Maßnahmen effektiver und schneller angehen zu können", unterstreicht Herzog.

Mobilitätskonzept

Die Schwarzwald-Topografie hat weitere Aufgabenstellungen in die Bewerbung eingebracht. Die Verbindung von der Talstadt und Sulgen erfolgt für Spaziergänger in Anlehnung an den Junghans-Terrassenbau durch einen Terrassenpark, der im Park der Zeiten startend als natur-räumliche Erlebnislandschaft über den Eckenhof nach Sulgen führt. Verbinden hat viele Aspekte.

Schramberg ist die größte Stadt in Baden-Württemberg ohne Bahnanschluss und sie könnte deshalb die erste Landesgartenschaustadt in Baden-Württemberg ohne Bahnanschluss sein. Entsprechend ist das Mobilitätskonzept eine Herausforderung, das die Beteiligung der ganzen Region fordert. Ein neuer Mobilitätsbahnhof ist im städtebaulichen Entwurf für den Schießacker in Sulgen vorgesehen, der Erweiterungsflächen für einen 60 Hektar großen Innovations-Park mit grün-blauer Infrastruktur bietet. "In wenigen Jahren werden dort die ersten Ansiedlungen von Handel, Gewerbe und Industrie entstehen."

Daneben befindet sich das 17 Hektar große Landesgartenschaugelände, das Industrie, Wohnen, Berufsschulzentrum, Sportanlagen und weitläufige Natur- und Siedlungsstrukturen arrondiert.

Dieser Landschaftspark, ebenfalls barrierefrei, soll eine großzügige Seeanlage erhalten. Eingebettet in eine natürliche Talsenke ist der See Bestandteil des Regenwasser- und Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Schramberg und zeigt, worum es bei aller Innovation in dieser Bewerbung geht: "Es geht um die lebenswerte Stadt, um eine ganzheitliche Betrachtung des Zusammenlebens der Menschen in einer Stadt mit schwieriger Ausgangslage. Es geht dabei um die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität des ländlichen Raumes an der Landkreisgrenze."