Schramberg Es bleibt bei zwei Sitzen für Waldmössingen

Schramberg-Waldmössingen. Anlass der Prüfung war ein Antrag des Ortschaftsrats Waldmössingen an die Stadtverwaltung, ob die derzeitige Anzahl der Vertreter aus Waldmössingen im Gemeinderat noch den aktuellen Vereinbarungen im Eingemeindungsvertrag entspricht. Grund war wohl, dass in der Vergangenheit wiederholt Bürger an Ortschaftsräte herangetreten waren, die ihren Stadtteil im Gemeinderat nicht genügend repräsentiert sahen.

Nach Auskunft von Ortsvorsteherin Claudia Schmid hat sich der Fachbereichsleiter, Zentrale Verwaltung und Finanzen Uwe Weisser, mit diesem Thema auseinandergesetzt und recherchiert.

Wie Weisser erläuterte, sei im Eingemeindungsvertrag vom Oktober 1971 in Paragraf 27 geregelt, dass die Stadt Schramberg durch eine entsprechende Ausgestaltung ihrer Hauptsatzung dem Stadtteil Waldmössingen hinsichtlich der unechten Teilortswahl "eine dem Bevölkerungsanteil angemessene Vertretung im Gemeinderat gewährleistet".