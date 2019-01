Schramberg Erzknappen bereit für Jubiläums-Wochenende

Zu ihrem Jubiläumsfest am Wochenende von Freitag, 25. Januar, bis Sonntag, 27. Januar, hat die Zunft viele befreundete Narren, Hexen, Teufel und Weible eingeladen. Mit Showtanz beginnt am Freitag um 20 Uhr die große Sause in der Festhalle in Tennenbronn.

Eng getaktet bitten Marion Hummel und Manfred Moosmann zehn Showtanzgruppen auf die Bühne, bevor DJ Frederic das Publikum in Bewegung versetzt.

Am Samstag werden ab 20.10 Uhr bei der Stollenparty Show- und Frauentanzgruppen, ein Männerballett und die "Gugge Bloos Arsch" aus Peterzell in der Festhalle einheizen. Mit heißen Rhythmen wird erstmals "Popalpin" aus Donaueschingen im Stollen Zunder nachlegen. Am Sonntag wollen 3500 Narren aus 79 Zünften mit den Tennenbronnern beim Umzug durchs Dorf den 33. Geburtstag der Erzknappen zünftig feiern.