Schramberg Erweiterung "nahezu ausgeschlossen"

Schramberg-Tennenbronn. Circa 300 Tennenbronner lauschten gute drei Stunden lang den Ausführungen über ihren Stadtteil. Dabei wurde schnell klar: An kreativen Plänen seitens der Stadtverwaltung fehlt es nicht. Der Schwerpunkt der Arbeit liege beim Freibad und der Entwicklung des Dorfweihers/Bauhofgelände sowie des Kurparks, so Fachbereichsleiter Rudolf Mager. Ein weiteres Vorgehen in Sachen Halle hänge damit zusammen.

Mager wusste um die Wünsche der Tennenbronner. Und so präsentierte er beispielsweise Pläne für einen Radweg zwischen der Talstadt und Tennenbronn. Aufgrund der topografischen Lage sei ein solcher Weg durchs Bernecktal schwierig, mit E-Bikes ließe sich aber der etwas längere Weg Richtung Lauterbach und Purpen bis zum Remsbach gut bewältigen. Aus den Zuhörerreihen meldete sich Peter Moosmann zu Wort, der einen Radweg prinzipiell befürwortete. Diese Planung gehe allerdings an den Bedürfnissen vorbei. "Wenn ich mit dem E-Bike zur Arbeit kommen möchte, dann will ich nicht über Peking nach Tennenbronn fahren."

Der obere Friedhof sollte eine Aussegnungshalle mit WC-Anlagen erhalten und man wolle die Parkierung neu regeln. Die Halle würde Mager gerne gegenüber der Straße Richtung Sportplatz platzieren. Er könnte sich auch vorstellen, den Kurdobel teilweise zu bebauen – "das ist aber wirklich noch eine Vision".