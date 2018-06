Schramberg Erstmals steht eine Frau an der Zunftspitze

In seinem Rückblick ließ der Präsident die Jahrestermine seit der letzten Generalversammlung Revue passieren: Vertretung des Vereins bei der Hauptversammlung des Vereinsrings Sulgen, Teilnahme bei der Fahrt zu den Aufstiegsspielen in die zweite Bundesliga im Radball, Sommerwanderung der Ehemaligen und Aktiven aus den Zünften der Narrenvereinigung Sulgen und viele weitere Termine, bis zur Eröffnung der Fasnet 2018 mit dem traditionellen Hanselabstauben im "Hasen" am 6. Januar. Zu weiteren zahlreichen Veranstaltungen gehörten die Schul- und Kindergartenfasnet am Schmotzigen Donnerstag, Bürgerball, Umzug, Kinderball, Teilnahme an Umzügen in der Talstadt und Heiligenbronn, Fasnetsverbrennung sowie Geldbeutelwäsche und Narrenbaumfällen am Aschermittwoch. Begonnen wurde auch mit den Vorbereitungen zum 25. Jubiläum der "Freien Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald".