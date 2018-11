Schramberg Erstmals bei Messe ministriert

Schramberg. Nach ihrer Erstkommunion hatten sich Pilar Salinas Herrera und Kelvin Kapp für den Beitritt in die Gemeinschaft der Ministanten entschieden und wurden daraufhin über einige Monate hinweg in Gruppenstunden in die Praxis des Ministrieren eingewiesen. Am Sonntag erfolgte nun durch Pfarrvikar Meinrad Herrmann die offizielle Aufnahme der "Jungminis" im Beisein zahlreicher weiterer Ministranten. Die beiden Neulinge konnten bei dieser Gelegenheit auch direkt ihr Wissen unter Beweis stellen und durften verschiedene Dienste in der Messe übernehmen.

Nach dem Gottesdienst stand für die Jugendlichen noch ein gemeinsamer Nachmittag mit den Familien auf dem Programm. Zunächst wurde gemeinsam zu Mittag gegessen, ehe alle bei verschiedensten Gemeinschaftsspielen, bei denen die Eltern gegen die Kinder antraten, viel Spaß hatten, heißt es in einer Mitteilung.

Zum Abschluss des gelungenen Tages schauten sich Eltern und Kinder noch gemeinsam die Bilder der Ministrantenfreizeit an, die einige Wochen zuvor in Furtwangen statt gefunden hatte.