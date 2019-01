Schramberg Erstes Cego-Turnier im "Löwen"

Schramberg-Tennenbronn. Ein äußerst breites und vielfältiges Programm wurde für das 2019 erstellt, so der einheitliche Tenor bei der Vorstellung der Veranstaltungen im neuen Jahr.

Als Einstieg wird zunächst ein Cego-Kurs angeboten. Cego ist ein Kartenspiel, das im Schwarzwald früher häufig gespielt wurde. Gemeinsam mit der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins ist es der Heimathausgruppe Tennenbronn ein Anliegen, die Freude an diesem historischen Kartenspiel zu erhalten, damit es nicht in Vergessenheit gerät, heißt es in einer Mitteilung. Vier Übungsabende (ab 25. Januar) und ein öffentliches Cego-Turnier am Freitag, 22. Februar, im Gasthaus Löwen bilden den Rahmen dieses Angebots.

Anlässlich des Fests zum 100-jährigen Jubiläums der ersten öffentlichen Stromversorgung von Tennenbronn, wird im Mai ein Vortrag mit dem Titel "Es werde Licht" angeboten.