Schramberg Erste moderne Großturnstätte in Schramberg

Deshalb konnte in der Gemeinderatssitzung vom 6. Dezember 1967 nach einer Besichtigung des Baugeländes "Schulzentrum Nord" der Bau einer Turnhalle einstimmig beschlossen werden. Fast zwei Stunden hat die Debatte gedauert, doch letztlich stimmten 18 der 20 anwesenden Gemeinderatsmitglieder für die Planung einer 42 auf 21 Meter großen Turnhalle durch die Architektengemeinschaft Paul Gais (1901 bis 1983), Horst Heß (*1933), Fritz Marquart (1925 bis 2001) und Arnold Rudel zwischen Bahnhofs- und Graf-von-Bissingen-Straße.

In der Sitzung vom 21. Februar 1968 konnten die Architekten einen Vorentwurf und einen Kostenvoranschlag, der sich auf 2 026 500 Mark belief, vorlegen. Der Entwurf sah den Bau einer dreiteiligen Turnhalle vor, die mit Trennwänden geteilt werden kann. Da die Halle an einer leichten Hanglage gebaut werden sollte, konnten die Geräteräume auf der Hangseite so gebaut werden, dass auf ihnen später geparkt werden konnte.

Der Eingang befindet sich an der tiefer liegenden Seite und führt die Sportler zuerst in die Umkleidekabinen und die dazwischenliegenden Duschräume, bevor sie die Halle betreten. Zuschauer können sich auf einer 300 Personen umfassenden Empore aufhalten, die sich über den Umkleideräumen befindet und über eine Treppe im Foyer erreichbar ist. Das Dach in der "Chetbauweise" ermöglicht die optimale Beleuchtung von Norden, sodass die Sportler zu keiner Tageszeit geblendet werden können, so der Architekt Paul Gais.

Die Mitglieder des Gemeinderats konnten sich jedoch mit dieser Bauweise nicht anfreunden, gaben dann aber doch zugunsten der Planung nach. So wurde diesem Vorentwurf ebenfalls zugestimmt, und am 15. März 1968 legte die Architektengemeinschaft den endgültigen Bauplan vor.

In einem Artikel des Schwarzwälder Boten vom 9. August 1969 wurden die Baufortschritte gezeigt. Vor dem Winter sollte die Halle, die über das "Schulzentrum Nord" versorgt wird, überdacht werden. In jedem Hallendrittel befinden sich die gleichen Sportgeräte, weshalb der Redakteur schrieb: "Jeder Meter Platz ist in dieser Halle ausgenützt." Dennoch verschob sich die Fertigstellung der Halle aufgrund von schlechtem Wetter. Es fehlte nämlich noch die Verkleidung des Dachs und der Mooskork-Boden, der erst acht Tage vor Bauende eingebaut werden sollte. Auch "Glaser, Flaschner und Plattenleger" waren noch eifrig am Werk, wie der Schwarzwälder Bote am 3. Juli 1970 berichtete. Trotzdem sollten Schüler bereits nach den Sommerferien darin Sportunterricht machen können.

Die Fertigstellung der neuen Großturnhalle fand schließlich am 12. Oktober 1970 statt. Die Einweihungsfeierlichkeiten begannen heute vor 50 Jahren – am 21. November 1970 – mit einem musikalischen Auftakt der Stadtmusik. Anschließend hielt Bürgermeister Konstantin Hank (1907 bis 1977) die Eröffnungsrede und bedankte sich für die Arbeit des Gemeinderats, aber vor allem auch die Planung durch die Architektengemeinschaft und für den Bau bei den Arbeitern. Zudem bedankte er sich für die Zuschüsse des Landes. Großer Dank gebührte dem Namensgeber Karl Diehl (1907 bis 2008), der der Stadt 5090 Quadratmeter Gelände für den Bau der Halle geschenkt hatte. Der Gemeinderat nahm daher auch den Namen "Karl-Diehl-Halle" einstimmig an. Hank träumte damals noch von einer fünften Landessportschule im Raustein, die nach dem Bau einer Schwimm- und einer weiteren Gymnastikhalle nicht undenkbar gewesen wäre.

Nach dieser Rede bedankte sich auch der Architekt Gais bei der Stadt. Symbolisch übergab er den Schlüssel zur Halle an den Bürgermeister Konstantin Hank. Anschließend hielt Karl Diehl eine Rede, die später im "report Junghans" abgedruckt wurde. Er fühlte sich sehr geehrt, dass ihm zu Lebzeiten ein solches Denkmal gesetzt wurde. Die Firma Junghans und die Stadt Schramberg mit ihren Einwohnern seien ihm sehr ans Herz gewachsen und er freute sich zudem, dass "ein Teil der Vorbereitungen" zu den 20. Olympischen Spielen 1972 in München durch die Junghans-Zeitmessung in Schramberg stattfand.

Daraufhin beglückwünschte Finanzminister Gleichauf (1914 bis 1992) die neue Sporthalle, die das Bauprojekt Grund- und Hauptschule an der Graf-von-Bissingen-Straße abrunde.

Weitere Glückwünsche erhielt die Stadt Schramberg durch Oberregierungsschulrat König für den Präsidenten des Oberschulamtes, Regierungsdirektor Rath für den Landkreis Rottweil, Rektor Wößner für die Schramberger Schulen, Arthur Junghans II (1903 bis 1998) als Präsident des Stadtverbands für Leibesübungen (heute Sport) und den Stadtrat Paul Riegger aus Villingen, der als Vorsitzender des FC 08 Villingen Bürgermeister Konstantin Hank einen Fußball überreichte.

Nach den vielen Reden und Glückwünschen schloss sich ein anderthalbstündiges Sportprogramm der Schüler an, das am Sonntag mit regem Interesse der Bürger fortgesetzt wurde. Mitunter konnten sich die Zuschauer an einem israelischen Tanz von Realschülerinnen erfreuen und an diversen Turnübungen. Zu guter Letzt konnte die Halle von den Bürgern besichtigt werden.

Der Unternehmer Karl Diehl (1907 bis 2008) übernahm nach dem Tod seines Vaters Heinrich Diehl (1878 bis 1938) das Familienunternehmen "Metall-Guss und Presswerk Heinrich Diehl", in das er nach einem Maschinenbaustudium bereits 1930 eintrat.

Die Firma galt im Zweiten Weltkrieg als "Kriegsmusterbetrieb", da Karl Diehl als NSDAP-Mitglied einen entscheidenden Teil der Rüstungsproduktion beisteuerte.

Nach dem Krieg baute der Unternehmer seine Firma weiter aus und übernahm 1956 auch die Uhrenfabrik Gebrüder Junghans AG in Schramberg.

Erst im Jahr 2000 gab die "Diehl-Gruppe" die Uhrensparte auf und behielt die seit 2006 in Dunningen-Seedorf ansässige Zünderproduktion "Junghans microtec".

Karl Diehl wurde für sein wirtschaftliches aber auch soziales Engagement noch zu Lebzeiten die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Nürnberg zuteil. Dies war nicht unumstritten. Er starb am 19. Januar 2008 in Nürnberg im Alter von 100 Jahren.