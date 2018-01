Schramberg Erst kribbelt es, dann pulsiert’s

Bereits beim ersten Info-Treffen im November (wir berichteten) zeichnete sich ein großes Interesse ab. "Wir haben jetzt schon über 50 Interessenten", so die Info des Orga-Teams. Den Teilnehmern ist es freigestellt, ob sie in den eigenen Räumen, auf einem Freigelände oder in der Kastellhalle ausstellen möchten. Sollte der Platz nicht ausreichen, kann in die Kirchberghalle ausgewichen werden. Auch leer stehende Ladengeschäfte sollen mit Leben gefüllt werden, beispielsweise die Räume des ehemaligen "Schlecker". Eventuell soll ein Shuttle-Bus die Gäste zu den jeweiligen Räumlichkeiten bringen.