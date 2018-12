Schramberg Eröffnung verschiebt sich

Schramberg. Das Medzentrum sei bereits vor der Eröffnung ein fester Bestandteil der Stadtgesellschaft geworden, heißt es in der Mitteilung. Das beweise nicht nur die große Anteilnahme der Öffentlichkeit am Richtfest im Oktober. Allerdings wird sich der Einzugstermin vom Frühling auf den Sommer verschieben. Ausschlaggebend für die Verzögerung sei der Anspruch der IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt, die individuellen Vorstellungen aller Mieter an die räumliche und technische Ausstattung zu verwirklichen. "Für die Umsetzung zusätzlicher Wünsche haben wir nun etwas mehr Zeit", erläuterte Projektleiterin Ina Hampel von der IWG.

Die anhaltende Hochkonjunktur im Baugewerbe sei ein weiterer Grund, warum selbst kleinere Änderungen bremsend wirken könnten. "Wir haben uns im Einvernehmen mit den Mietern auf den Termin im Sommer geeinigt", erklärt Hampel.