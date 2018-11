Schramberg Erlös gespendet für Lebensraum von Gorillas

Eine erfolgreiche Aktion des vergangenen Schuljahres wurde dabei gemeinsam beendet. Die Klassensprecher und ihre Vertreter sammelten über 50 alte Handys oder Tablets für die Aktion "Ein Handy für den Gorilla". Zum Schutz und Erhalt von Gorillas werden die alten Geräte recycelt, denn sie enthalten wertvolle Metalle und der Erlös wird für den Erhalt des Lebensraums der Gorillas investiert.

Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Schulleiter Lorenz Stopper reichte das Programm vom gegenseitigen Kennenlernen bis hin zum intensiven Planen. Hierbei hatte jeder die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und seine Ideen und Meinungen vorzutragen, heißt es in einer Mitteilung. Dies wurde von den beiden Lehrkräften mit der Methode eines World-Cafés durchgeführt. An verschiedenen Stationen wurden die Aufgaben der SMV erarbeitet, aber auch Ideen für Veranstaltungen gesammelt oder Verbesserungsvorschläge gemacht und dies auf den Tischdecken festgehalten. So entstand ein buntes Bild der Jahresplanung.

Höhepunkt: Wahl des neuen Schülersprecherteams