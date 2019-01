Schramberg Erinnerungen an Ehrenbürger Moritz Meyer

Die Produkte des Keramikherstellers wurden in viele Länder exportiert und stellen bis heute wichtige "Heimatschätze" und "Markenbotschafter" der Fünftälerstadt Schramberg dar. In der Zeit des Nationalsozialismus machte die damalige Gewaltherrschaft der deutsch-jüdischen Unternehmerfamilie in Schramberg ihre Heimat streitig. Nach der Reichspogromnacht vom 9./10. November 1938 wurden die Gebrüder Meyer gemeinsam mit insgesamt 30 000 anderen deutschen Juden festgenommen und in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Unter Druck mussten sie ihre Schramberger Majolikafabrik an den NSDAP-Gauamtsleiter Alfons Zeller (1903 bis 1948) aus Stuttgart weit unter ihrem Wert verkaufen und ihr Leben durch Flucht nach Großbritannien und in die USA retten. Mehrere Familienangehörige fielen dem Mord an den europäischen Juden zum Opfer. Nach dem Ende der NS-Herrschaft und der Restitution seines Unternehmens kehrte Moritz Meyer als einer der wenigen deutsch-jüdischen Emigranten wieder nach Deutschland und nach Schramberg zurück und wagte in der schwierigen Nachkriegszeit mit seiner Majolikafabrik den erfolgreichen Neubeginn. Für seine Lebensleistung wurde er 1964 von seiner Heimatstadt, die er auch kulturell und sozial mit großem Engagement unterstützte, zum Ehrenbürger ernannt. Im Stadtteil Sulgen wurde nach seinem Tod zu seinen Ehren eine Straße nach ihm benannt.