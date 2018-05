Schramberg Erinnerung an ein Unglück im Bernecktal

1994 veröffentlichte der Heimatforscher und Lokalhistoriker Franz Flaig (1919 bis 2000) eine neue Beschreibung des Bildstockes. 1996 brachte Otto Knops (1915 bis 2011), ein großer Freund und guter Kenner des Bernecktales aus Schramberg, in dem Giebelfenster ein Kruzifix in einem Glaskasten an.

Zuletzt wurde der Bildstock im Jahr 2012 von Dieter Kohlmann bei der Erfassung der Kleindenkmale im Landkreis Rottweil genau dokumentiert.

An seinem alten Standort geriet er bei der 2013 beginnenden Räumung der Felsen entlang der Bernecktalstraße in Gefahr und wurde zunächst von Fritz Wöhrle von der Projektgruppe "Tennenbronner Heimathaus" in Sicherheit gebracht.

Der Eigentümer, Graf Franz von Bissingen und Nippenburg, entschied sich nun, den mittlerweile erneut restaurierten Bildstock bei der Falkensteiner Kapelle neu aufzustellen, wo er am Freitag im Anschluss an die Feier des Patroziniums zum Kalenderfest des heiligen Erasmus (†303) von Pfarrvikar Meinrad Hermann gesegnet wird.

Weitere Informationen: Die heilige Messe zum Patrozinium der Falkensteiner Kapelle wird am Freitag, 1. Juni, 19 Uhr, gefeiert. Zu dem Gottesdienst und der Segnung des Bildstocks sind alle Bürger und Freunde der Heimatgeschichte eingeladen.

Eine Sonderausstellung zum Thema "Kleindenkmale in der Großen Kreisstadt Schramberg" wird vom 7. Juli bis 16. September 2018 im Stadtmuseum Schramberg gezeigt. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 6. Juli, um 19.30 Uhr, statt.