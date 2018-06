Schramberg Erfolgreiches Sport-Wochenende

Der vergangene Samstag war ein überaus erfolgreicher Tag für die Sulgener Sportvereine. Nachdem die Ringer des AV Sulgen im April ihrem Deutschen B-Jugendmeister Luca Moosmann einen großen Empfang bereiteten, trafen sie sich am Sonntag erneut, um der Deutschen Meisterin Sandra Paruszewski zu gratulieren und ein paar Stunden in geselliger Runde mit ihr zu verbringen.

Obwohl es für die 25-jährige Bundeswehrsoldatin nach 2016 der zweite Titel in der Altersklasse der Frauen ist, kam dieser äußerst unerwartet. Denn im Finale der 57-Kilogramm-Klasse traf die Sulgenerin am Samstagabend in der Aschaffenburger Frankenhalle nicht nur auf Titelverteidigerin Laura Mertens vom AC Ückerath. Im Vorjahr kassierte die Sulgenerin bei den Deutschen Meisterschaften in Bruchsal gegen Mertens eine 0:11-Niederlage und wurde deshalb im Endklassement nur Dritte. In diesem Jahr kreuzten sich im Januar die Wege der beiden Ringerinnen bei den Offenen Rheinland-Meisterschaften und auch da zog die Wahl-Freiburgerin im Endkampf mit 0:10 den Kürzeren.

Eine weitere Blöße wollte sich Paruszewski vor den Augen des Bundestrainers nicht geben, weshalb sie den Rat ihres Lebensgefährten Stefan Moosmann ("Ring im Kampf einfach mal so wie im Training") in die Tat umsetzte und mit einem beeindruckenden 4:2 Punktsieg die Negativserie gegen Mertens stoppte. Damit sind ihre Chancen, Ende Oktober für die Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt Budapest nominiert zu werden, sprunghaft gestiegen. Bis dahin wird sie bei Lehrgängen und internationalen Turnieren beweisen müssen, dass ihr Sieg gegen Mertens kein Zufall war.