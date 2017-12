Schramberg Erfolgreicher Weg zum Traumjob

Altenpflegerin Petra Jäckle weiß warum: "Antje hat sich gut ins Team integriert, ist schnell, fleißig, sieht, was zu tun ist" Und Antje Förster ergänzt: "Ich habe es keine Sekunde bereut, eine Weiterbildung zur Präsenzkraft gemacht zu haben, im Umgang mit den Menschen erlebe ich jeden Tag Neues. Ich helfe gerne anderen Menschen und bin begeistert von der Freundlichkeit und der Wertschätzung meiner Arbeit hier im Spittel."

Ihre Ansprechpartnerin beim Jobcenter Rottweil, Ingeborg Gekle-Maier, hatte Anfang 2017 gemeinsam mit Förster eine Strategie zur beruflichen Integration entwickelt. Die 41-jährige vierfache Mutter hatte bereits Erfahrung in verschiedenen Helfertätigkeiten gesammelt, suchte jedoch eine dauerhafte berufliche Perspektive, am liebsten in der Arbeit mit Menschen. Dieser Berufswunsch konnte mit einer Qualifizierung zur "Präsenzkraft in der Pflege (IHK)" bei der BBT Tuttlingen unterstützt werden. Der Arbeitsmarkt im Landkreis boomt im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, heißt es in einer Mitteilung. Fachkräfte in der Altenpflege und der Betreuung seien heiß begehrt. Für Antje Förster hat sich ihre Anstrengungsbereitschaft gelohnt. Nach knapp sechs Monaten Weiterbildung in Teilzeit, für die sie morgens mit Bus und Bahn von Schramberg nach Tuttlingen und zurück pendelte, ist sie in ihrem Traumjob angekommen und hat sich gerne für diesen kurzen Bericht bereit erklärt, will anderen Arbeitsuchenden Mut machen. Ihr Tipp für alle, die noch auf Jobsuche sind: "Schnuppern, qualifizieren, durchstarten."