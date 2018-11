Schramberg Erfolgreiche Woche für "Frohsinn"-Jugend

Der Lehrgang fand in den Herbstferien in der Musikakademie in Staufen statt. Auf dem vollgepackten Stundenplan wurden laut Mitteilung diverse Kurse in den Kategorien Musiktheorie, Gehörbildung und Praxis angeboten.

Dabei konnten die Musiker ihr Wissen noch erweitern und die Prüfungen erfolgreich ablegen. Alle drei haben diese Herausforderung mit Bravour bestanden und konnten zum Abschluss des viertägigen Lehrgangs die Urkunden sowie das goldene Abzeichen in Empfang nehmen.

Zudem fand in den Herbstferien in Furtwangen der Lehrgang zum silbernen Leistungsabzeichen statt. Dieser wurde vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar ausgerichtet. Hierbei konnten Nora Günter (Horn), Timo Broghammer (Schlagzeug) sowie Dominik Fleig (Posaune) mit sehr guten Ergebnissen abschließen. Auch dieser Kurs umfasste vier lehrreiche Tage, in denen das Wissen in Theorie und das praktische Können am Instrument intensiv erweitert wurden. Der Lehrgang endete mit einem kleinen Konzert für Eltern und Freunde in dessen Verlauf die Urkunden und Abzeichen an die Jungmusiker überreicht wurden.