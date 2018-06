Schramberg Erfolgreich in der Königsklasse

Schramberg-Sulgen. Durch seine musikalische Familie geprägt, begann Sebastian Flaig mit vier Jahren Klavier und mit sieben Jahren Posaune zu spielen. Durch seine musikalische Förderung durch Musikschullehrer Walter Böcherer ist der 15-jährige Musiker inzwischen besonders mit seiner Posaune erfolgreich. Bei "Jugend musiziert" erreichte er dieses Jahr seinen bisherigen musikalischen Höhepunkt. Hierbei werden die Musiker in vier Altersklassen unterteilt, geben Stücke aus vier Epochen zum Besten und können eine maximale Punktzahl von 25 erreichen.

Angefangen im Regionalwettbewerb in Schramberg arbeitete sich Sebastian Flaig bei "Jugend musiziert" über den Landeswettbewerb in Bittigheim-Bissingen zum Bundeswettbewerb hoch. So gewann der Musiker in der Altersgruppe vier den Regionalwettbewerb und den Landeswettbewerb mit voller Punktzahl. Daraufhin durfte Sebastian Flaig Ende Mai nach Lübeck fahren, mit ihm 22 Konkurrenten aus ganz Deutschland.

Mit vier Musikstücken konnte der Sulgener überzeugen und erreichte den zweiten Platz mit 23 von 25 Punkten, heißt es in einer Mitteilung.