Schramberg Erfolgreich in der "Königsklasse"

Schramberg. So erspielte sich in der Altersgruppe 3 Dominik Fleig ein 3. Preis mit 21 Punkten. In der Altersgruppe 4 erhielten Jonas Kopf einen 3. Preis mit 20 Punkten und Sebastian Flaig einen 2. Preis mit 22 Punkten. Dies teilt die Musikschule mit.

Lange Vorbereitungszeit

Die Vorbereitung zum Wettbewerb "Jugend musiziert" begann bereits im Herbst 2017. Nachdem sich die Schüler beim Regionalwettbewerb in Schramberg und dem Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen erste Preise mit Weiterleitung erspielten, stand die "Königsklasse", der Bundeswettbewerb, bevor.