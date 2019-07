Schramberg Erfinderzeiten bietet mehr als alte Autos

Schramberg - In der Auto- und Uhrenwelt in Schramberg wird ein Stück Zeitgeschichte festgehalten. Nicht nur aus der Historie der Stadt Schramberg, sondern aus der gesamte Industriezeit in Deutschland. In dem Museum "ErfinderZeiten" sind auf fünf Stockwerken Automobile, Schwarzwalduhren und andere Relikte aus der Nachkriegszeit in Deutschland ausgestellt.