Schramberg Erdrutsch: Gefahr noch nicht gebannt

Für den Restpostenmarkt Thomas Philipps, den die Schlammmassen am Vortag getroffen haben, gilt derzeit das Betretungsverbot aus Sicherheitsgründen weiter. Betreiber Christoph Moosmann hat deswegen auch das massive Stahltor an der Zufahrt geschlossen und will mögliche Kunden mit einem Großplakat auf die Schließung aufmerksam machen. Wie lange er nicht auf das Gelände kann, kann derzeit niemand sagen, zur Sicherheit hat er eine Bewachung engagiert. "Es ist bisher niemand verletzt worden, ich will auch nicht, dass künftig jemand zu Schaden kommt, deswegen werde ich mich an die Verfügung der Behörden halten", versichert der Marktbetreiber.

Als weitere Sofortmaßnahme sieht Ruch, dass weiter anfallendes Wasser in einer Rinne talwärts geleitet wird. Dieses soll an der nord-westlichen Ecke des Thomas-Philipps-Parkplatzes dann mit einem Damm weiter in die Schiltach fließen. Dazu sei es aber erforderlich, darauf zu achten, dass an den Rändern keine Bäume hineinrutschen könnten, damit es nicht zu einer Stauung im Bachbett komme, die sich dann schwallartig talwärts ergieße.

Um weitere Gefahren zu minimieren, muss auch auf dem abgerutschten Parkplatz jetzt noch gelagertes Holz entfernt werden.

Sicherheit gewährleisten

Sobald es die Wetterlage zulasse müsse dann, so Ruch, der jetzt entstandene, übersteile Hangbereich angegangen werden. Wie dies am geschicktesten bewerkstelligt werden könne, das müsse noch von Fachleuten geplant werden. Denkbar sei beispielsweise, die gesamte frühere Auffüllung abzutragen. Ziel sei, einen Zustand zu erreichen, der die öffentliche Sicherheit gewährleiste. Wenn diese wiederhergestellt sei und das das Betretungsverbot aufgehoben werden könne, soll auch das Geschiebe vor dem Restpostenmarkt entfernt werden.

Bauunternehmer Martin Kopp, der bereits erste Arbeiten am Montag ausgeführt hatte, geht allerdings davon aus, dass auf dem Gelände sogar noch mehr als die vom Geologen geschätzten 2500 Kubikmeter Schlamm, Geröll und Bäume liegen. Und vom Gewicht her, so schätzt er, käme rund das zweieinhalbfache an Gewicht zusammen. Das abgefahrene Material müsse dann zunächst zwischengelagert und getrocknet werden, bevor es auf eine entsprechende Deponie gebracht werden könne. Da es derzeit noch ziemlich nass sei, könnten auch die Lastwagen nicht voll beladen werden, da es sonst "herausschwappe". Insgesamt rechnet er mit ­ drei Wochen Aufwand, wenn man mehrere Maschinen einsetze, so Kopp.

Wie lange der Thomas-Philipps-Markt also geschlossen bleiben muss, ist noch ungewiss. Sicher, so Christoph Moosmann, sei allerdings, dass et an einem noch nicht festlegbaren Tag wiedereröffne. Diesen Willen habe auch der Eigentümer des Gebäudes bekundet. Nach Worten von Architekt Jürgen Bihlmaier gehe mittlerweile auch der Statiker davon aus, dass eine Sanierung möglich sei, da es stabile Betonfundamente und massive Träger gebe, sodass eine Sanierung des Gebäudes Sinn mache.

Gefreut hat sich Moosmann übrigens über die Reaktion vieler früherer Mitarbeiter und auch Kunden, die spontan am Montag angeboten hätten, zu helfen. Allerdings geht er davon aus, dass für alle derzeit anstehenden Arbeiten Fachfirmen erforderlich sind.

Die Ereignisse rund um den Erdrutsch können detailliert im Live-Blog nachgelesen werden.