Schramberg Erdrutsch: Evakuierung nicht erforderlich

Viele Einsatzkräfte im Einsatz

Insgesamt sind bei dem Hangrutsch laut Feuerwehr-Kreispressesprecher Sven Haberer acht Fahrzeuge und 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schramberg und Sulgen vor Ort, ebenso das Technische Hilfswerk (THW) mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften. Für das THW heißt es zunächst pumpen – aber erst muss der Einsatzort erreicht werden. Dann fließen rund 3000 Liter pro Minute durch die Rohre und schaffen bergseitig eine Entlastung für das Gebäude. Da sich in diesem Bereich später auch kein Wasser mehr sammelt, kann das THW dort seine Arbeit am späten Nachmittag einstellen. Auf dem Parkplatzgelände sei auch ein Wall aufgeschüttet worden, sodass das Wasser vom Hang jetzt direkt in die Schiltach geleitet werden könne.

Auch gegen Abend hat sich die Lage hinsichtlich eines möglichen weiteren Rutsches noch nicht beruhigt. Wie der Einsatzleiter, Schrambergs Stadtbrandmeister Werner Storz, sagt, sei der Hang "noch immer in Bewegung". Das abgepumpte Wasser unweit der Rutschung werde über Schlauchleitungen direkt in die Schiltach geführt – allerdings könne nicht alles Wasser aus dem Hang herausgepumpt werden, dazu sei dieser viel zu nass.

Für die Anwohner der angrenzenden Gebäuden gibt es nach Einschätzung der Behörden keine Gefahr, eine Evakuierung sei nicht erforderlich.

