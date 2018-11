Schramberg Erddeponie Rodelsberg wird erweitert

Die Genehmigung für neue Deponien ziehe ein aufwendiges und teures Verfahren nach sich. Deshalb sei mit der Genehmigungsbehörde in Rottweil in Gesprächen Einigkeit darüber erzielt worden, das Auffüllvolumen von Rodelsberg von bislang 200.000 auf 300.000 Kubikmeter massiv zu erhöhen. Dadurch könnte die Deponie noch zehn bis 15 Jahre weiterbetrieben werden. Die Genehmigung hierfür sei wesentlich einfacher, da gegenüber neuen Standorten kein zusätzlicher Bodenverbrauch und auch kein Eingriff in die bestehende Landschaft erfolge.