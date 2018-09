Schramberg Entdecken, was in Schramberg verbindet

Der vor 25 Jahre erstmals in Deutschland begangene "Tag des offenen Denkmals" hat sich als Teil der "European Heritage Days" zu einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Möglichkeit, an diesem Aktionstag unter sachkundiger Führung historische Bauwerke von der Antike bis zur Moderne genauer kennenlernen zu können, spricht ein ständig wachsendes Publikum an. Auch in Schramberg haben die in den vergangenen Jahren veranstalteten Führungen und Präsentationen eine erfreuliche Resonanz gefunden.

Das Stadtarchiv und das Stadtmuseum Schramberg wollen deshalb in Kooperation mit dem Museums- und Geschichtsverein Schramberg das Programm zum "Tag des offenen Denkmals" als Beitrag zur städtischen Bildungsarbeit wie zum regionalen Kulturtourismus kontinuierlich weiterentwickeln. Das Ziel sollen Führungen und Präsentationen zu den Kulturdenkmalen in allen Stadt- und Ortsteilen sein.

Dieses Jahr wird zu einer Führung in der bald endenden Sonderausstellung "Kleindenkmale in der Großen Kreisstadt Schramberg" im Stadtmuseum und zu einer Präsentation der Falkensteiner Kapelle im Bernecktal mit ihrer berühmten "Beweinung Christi" eingeladen. Mit Blick auf das diesjährige Motto "Entdecken, was uns verbindet" wird Stadtarchivar und Museumsleiter Carsten Kohlmann bei der Führung im Stadtmuseum vor allem die Verbindungen zwischen den früheren Territorien und Ländern im Raum Schramberg und bei der Präsentation der Falkensteiner Kapelle die Verbindungen zwischen dem Raum Schramberg und den hier früher ansässigen Grafen von Bissingen und Nippenburg aufzeigen.