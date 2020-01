Schramberg Engeser schafft Raum für Wachstum

Inhabergeführt

Seine Mutter Karin Engeser hat das Unternehmen 1983 als Alleinunternehmerin gegründet, heute arbeiten rund 750 Beschäftigte an vier Standorten in Waldmössingen, Konstanz, Tschechien und Rumänien (dort seit April 2019). Am Hauptsitz in Waldmössingen sind rund 295 Mitarbeiter beschäftigt. Weil es sich um ein "biege-schlaffes Medium" handele, ließe sich bei der Kabelproduktion nicht alles automatisieren, weshalb die manuellen Tätigkeiten im Ausland erfolgten. Steffen Engeser führt die Geschäfte, Mutter Karin und Vater Gerhard bringen im Unternehmensbeirat weiterhin ihre Erfahrung mit ein.

Wachstumsmarkt

Kabel oder Kabelbäume und Verbindungselemente kommen überall zum Einsatz, im Automotive-Bereich (mit immer mehr Sensorik und Kameras), aber auch bei Nutzfahrzeugen (Lastwagen, Kräne, Bagger), Medizintechnik, Batteriespeichern oder Hausgeräten, zählt Engeser auf: "Ein großer wachsender Markt also, mit großen Chancen, für den wir breit aufgestellt sind." Dabei sehe jedes Produkt anders aus. Ein Kabelbaum für einen Kran etwa bestehe aus 1000 Einzelteilen. In einer 100-Prozent-Prüfung werde jedes Teil in einem elektronischen Verfahren geprüft. Engeser hat sich nicht nur für die Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 zertifiziert, sondern auch für die wichtige Norm IATF 16949 der Automobilindustrie.

Und auch der Technologiewechsel im Automotive-Bereich stelle für Engeser kein Problem dar: Kabel würden überall eingesetzt, auch bei E- oder Brennstoffzellenfahrzeugen. Nur die Querschnitte und Verbindungselemente änderten sich.