Schramberg Elf Mitarbeiter beenden Ausbildung

"Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr unseren Auszubildenden wieder zur bestandenen Prüfung gratulieren können", so heißt es in einer Pressemitteilung des Schramberger Unternehmens. In einer kleinen Feierstunde überreichten Personalleiterin Susanne Bertele und der Leiter der gewerblichen Ausbildung, Alexander Kreuzberger, kürzlich den Absolventen eine Anerkennung in Form eines Event-Gutscheins und gratulierten zu dem erreichten Abschluss.

Zu den erfolgreichen Mitarbeitern gehören Lisa Fischer (Industriekauffrau), Thomas Reinhold (Verfahrensmechaniker), Lara-Maria Hübner (Industriekauffrau), Nico Bopp (Maschinen- und Anlagenführer), Nicolas Broghammer (Industriemechaniker), Adrian Heim (Industriemechaniker) und Markus Flaig (Mechatroniker).

An der Ehrung konnten Johannes Mauch (Fachinformatiker), Timo Klausmann (Werkzeugmechaniker), Patrick Wilhelm (Technischer Produktdesigner), Rico Hezel (Maschinen- und Anlagenführer) nicht teilnehmen.