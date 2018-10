Schramberg "Electronic Lurch" treibt mit Azteken-Maske seine Spielchen

Die eröffneten sie mit Titeln ihrer neuesten Scheibe "Rotate" (als Silberling und in Vinyl) mit "Digital – Analog" mit Jazz-Anklängen von Schlangenbeschwörer Roland Schaeffer. Zu "Livin’ in the Woods" trat der Bassist aus dem hohen Norden, Peter Kühmstedt, aus dem Dschungel der Schlagwerke vor ans Mikro zum Chor-Gesang mit Mani Neumeier, der seine Trommel mit an den Bühnenrand gebracht hatte.

Leicht psychedelisch wurde es mit "Space Baby", das vom Planet of Love kommen sollte. Aber es wurde dann exotisch-indisch mit Scat-Lautmalereien zu den blechern klingenden Tönen einer Nadaswaram, einer Art Schalmei mit langem Rohr und großem Schalltrichter.

Mit einem stark akzentuierten Funk eröffnete der zweite Teil des straff durchgezogenen Programms mit durchweg eigenen Titeln aus den mehr als 20 CDs von "Guru Guru". Wie jeden Auftritt sollte ein rasantes Schlagzeugsolo den Abend beenden.