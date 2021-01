Schramberg Eisenlohr verkündet Haushalt: Gewerbesteuer wackelt gehörig

Eigentlich, so Eisenlohr, müsste das 21,1 Millionen Euro schwere Investitionsprogramm (10,1 Millionen Euro fließen als Zuschüsse) "abgespeckt" werden, aber es sei schwierig zu entscheiden, wo man damit anfange. Die Verwaltung habe dazu allerdings vier Kriterien ausgearbeitet: Ganz vorne stünden begonnene Projekte, dann jene, für die es Zuschüsse gebe. Es folgten diejenigen mit Sicherheitsrelevanz und auf Platz vier stünden jene, "die schon sehr lange gewünscht und gefordert werden, und die wir darüber hinaus auch als besonders notwendig für die Zukunft unserer Stadt erachten".

Neben weiterem flössen sieben Prozent (1,4 Millionen Euro) in Sportstätten und auch das Ziel eines Jugendtreffs solle weiter verfolgt werden.

Keine Berneckschul-Mensa

So seien Projekte wie die Einrichtung einer Mensa für die Berneckschule oder das Aufstellen neuer touristischer Wegweiser gestrichen worden.

Warum die Liste dennoch lang bleibe, liege unter anderem daran, dass es einen handfesten Investitionsstau in öffentlichen Gebäuden gebe. Zudem stiegen die Kinderzahlen und das "dezentrale Gefüge mit relativ viel Infrastruktur in den einzelnen Stadtteilen, die gepflegt und erneuert werden will, fordert uns natürlich überdies außerordentlich stark".

30 Prozent der investiven Mittel (6,37 Millionen Euro) dienten dazu, den Schulstandort zu stärken: 4,1 Millionen Euro für die Sanierung des Gymnasiums, 1,7 Millionen Euro für die Grundschule Waldmössingen, 500 000 Euro für die Planung des Schulcampus – und die neue Heizung für die Erhard-Junghans-Schule in der Schillerstraße stecke zudem mit 250 000 Euro noch im Ergebnishaushalt.

14 Prozent, so Eisenlohr, gingen in Kindertagesstätten: der Neubau Don Bosco (1,5 Millionen Euro in 2021, Gesamtkosten 4,8 Millionen Euro), der Umbau der Kirchplatzschule (700 000 Euro) und Zuschüsse für kirchliche Einrichtungen (282 000 Euro ohne den Kindergarten St. Josef Waldmössingen). Für die Sanierung des Kindergartens St. Josef seien im kommenden Jahr 500 000 Euro (Gesamtkosten 2,9 Millionen Euro) eingeplant.

Zwölf Prozent (1,1 Millionen Euro) seien für Grunderwerb und Sanierungsgebiete vorgesehen.

Neue Stellen notwendig

Wie in ihrer Haushaltsrede 2019 schon angekündigt, schlug Eisenlohr dem Gemeinderat einige neue Stellen vor – und zwar zusätzlich zu denen in der Kindergarten- und Grundschulbetreuung, die fast schon standardmäßig zu jedem Haushalt gehörten: je eine Stelle im Hochbau und der Stadtplanung, der Abteilung Personal und Organisation und beim Gemeindevollzugsdienst sowie je eine halbe Stelle im Bußgeldbereich und eine befristete Aufstockung für die Digitalisierung im Baurecht.

Wenn alles gut liefe, würde der Ergebnishaushalt Überschüsse erwirtschaften, so Eisenlohr, dies klappe aber nicht. 2021 komme die Stadt mit dieser Situation durch Rückgriffe auf Rücklagen (Stand 2019: 17,5 Millionen Euro) klar.

Wer Zeitung lese, so Eisenlohr, der bekomme mit, dass "Städte und Gemeinden um uns herum" schon in zum Teil schwierige und schmerzhafte Haushaltskonsolidierungsprozesse eingestiegen seien. Es könne gut sein, "dass wir das auch in Schramberg brauchen", machte die Oberbürgermeisterin deutlich.

"Unser Plan ist es, die wirtschaftliche Entwicklung noch eine Weile zu beobachten, um einschätzen können, wie langfristig sich der Konjunkturknick durch die Corona-Krise auswirkt. Wenn absehbar ist, dass sich die Gewerbesteuer in diesem Jahr nicht mehr erholt, möchten wir Sie zu einer Haushaltskonsolidierungsklausur einladen", sagte sie.

Schulbudget auch gekürzt

Auch wenn man keine freiwilligen Abgebote streichen wolle, könne es sein, dass der Blick in die finanzielle Zukunft dazu zwingen werde, die Dinge grundlegend unter die Lupe zu nehmen, Einsparpotenzial zu identifizieren und nach Möglichkeiten einer Einnahmeerhöhung zu suchen.

In keinem anderen als in diesem Kontext sei übrigens auch der Vorschlag der Verwaltung zu sehen, neben einer bis zu 25-prozentigen Kürzung von Standardbudgets in der Verwaltung und einer Kürzung der Schulbudgets auch bei den Vereinszuschüssen zehn Prozent weniger zu geben. Zur Vereinszuschusskürzung habe die Verwaltung allerdings bereits im Vorfeld das Signal dreier großer Fraktionen erreicht, dass diese Einsparung nicht gewünscht sei – "wir würden sie also schon einmal in vorauseilendem Gehorsam herausnehmen". Für den Ergebnishaushalt bedeute das Mehrausgaben in Höhe von 29 000 Euro.

Kreativität kostet nichts

Zum Abschluss kam die Oberbürgermeisterin auf den "Rezenzeffekt" zu sprechen –­ ein Wort aus der Sozialpsychologie, das sie gelernt habe, und das besage, dass Menschen sich an den "letzten Eindruck", das zuletzt Gesagte, besonders gut erinnern. So wolle sie am Ende ihrer Rede etwas Positives sagen – trotz Corona, "und trotz aller Widrigkeiten, die mit diesem Virus auf uns zugekommen sind." Kreativität und Einfallsreichtum, so Eisenlohr, kämen ohne Preisschild. Genauso wie Teamgeist, Zusammenhalt und die Fähigkeit, aus "etwas Gutem etwas mehr Gutes" zu machen. "All diese Fähigkeiten haben wir in Schramberg, und zwar in rauen Mengen. In der Bevölkerung, in den gewählten Gremien und als Potenzial auch bei uns in der Stadtverwaltung."

Wenn die Corona-Krise bisher eines gezeigt habe, machte sie deutlich, dann, "dass wir hier in der Lage sind, trotz physischen Abstands zusammenzurücken und uns gegenseitig zu helfen".

Bundeswehr hilft

Bei allen, die gerade ihre ganze Kraft für die Bewältigung der Pandemie einsetzten, wolle sie sich herzlich bedanken. Aus der "Stadt-Schramberg-Familie" erwähnte die Oberbürgermeisterin dabei besonders das Team im Spittel-Seniorenzentrum, verbunden mit ihrem großem Respekt und Dank für die erbrachte Leistung. Albert H. Röcker war entgegen der Planung doch in der Sitzung, obwohl er mit der Bundeswehr deren Hilfseinsatz im Spittel plane.

"Egal, was 2021 bringt, wir haben es in der Hand, das Beste daraus zu machen", sagte Eisenlohr abschließend zum Gemeinderatsgremium, sie sei "allen Umständen zum Trotz zuversichtlich" und freue sich, die "vor uns liegenden Monate gemeinsam mit Ihnen zu gestalten".

Sprücheklopfer:

"Eine halbe Stelle im Bereich Bußgeld brauchen wir, damit die Schnappschüsse, die unsere mobile und die neue stationäre Blitzer-Anlage knipsen, zügig verschickt werden können."

"Niemand mag es, Leistungen zu streichen und damit Wertvolles und Liebgewonnenes aufzugeben. Gerade die freiwilligen Angebote sind es ja, die unsere Stadt lebendig und liebenswert machen."

Info: Die Zahlen in Kürze

n Gesamtergebnis: Minus 8,3 Millionen Euro (2020: Minus 506 000 Euro)

n Investitionen: 21,1 Millionen Euro

n Gewerbesteuerveranlagung: 14,7 Millionen Euro (20,8)

n Ergebnishaushalt: 54,1 Millionen Euro (60,4)

n Aufwendungen insgesamt: 62,9 Millionen Euro (61,4)

n Verschuldung: 7,0 Millionen Euro (2,8)

n Vereinszuschüsse: 277 000 Euro

n Personalkosten (abzüglich Zuschüsse): 17,9 Millionen Euro

Kommentar: Teuer, teuer

Trotz erwarteter geringerer Einnahmen hat sich die Stadt Schramberg in diesem Jahr eine Fülle an Investitionen vorgenommen. Gut, dass in der Vergangenheit sparsam gewirtschaftet wurde. So kann jetzt das Rücklagenpolster angeknabbert werden. Allerdings sollten die Ersparnisse nicht dazu verleiten, die Haushaltskonsolidierung aus den Augen zu verlieren. Schließlich steht demnächst der millionenschwere Neubau eines Schulcampus in der Nordstadt an. Wenn jetzt nicht auch Investitionen im Haushaltsplan gestrichen oder deutlich geschoben werden, dann könnte der jetzige Griff in die Rücklagen dazu führen, dass viele Freiwilligkeitsleistungen nicht mehr möglich werden. Andererseits: Eine Situation wie derzeit mit der Corona-Pandemie hat es noch nie gegeben. Und vielleicht sprudeln ja nach deren Ende die Einnahmen wie noch nie.