Schramberg Einst mit 400 Gästen Fasnet auf drei Ebenen im "Parkhotel"

Mit vielen Bildern und Anekdoten ausgeschmückt, entführte Stadtarchivar Carsten Kohlmann sein Publikum in die Schramberger Fasnet der 1950er-Jahre, die prägend für die heutigen Fasnetstraditionen waren und die den Zeitzeugen als Hochzeit der Schramberger Fasnet in Erinnerung blieben.

Mit zahlreichen Fotografien der Schramberger Fotografen Wilhelm Weis (1883 bis 1974), Franz Kasenbacher (1898 bis 1985) und Oskar Roth (1905 bis 1996) sowie weiteren Quellen aus dem Stadtarchiv zeichnete Kohlmann die Entstehung der Schramberger Fasnet in ihrer heutigen Form nach.

Prinzipiell, so Kohlmann, lasse sich die Geschichte in zwei Abschnitte unterteilen: einer "freien, wilden und wenig organisierten Fasnet", von welcher leider nur wenige Bilder und Dokumente überliefert sind, sowie einer von zunehmender Institutionalisierung geprägten Phase ab Beginn des 20. Jahrhunderts. So wurde bekanntermaßen bereits 1911 die Schramberger Narrenzunft gegründet – damals noch als Karnevalsgesellschaft. Dennoch habe die Schramberger Fasnet erst in den 50ern ihre heutige Form gefunden, nicht zuletzt deshalb, weil die beiden Weltkriege gewaltige Zäsuren im närrischen Treiben darstellten. Anschaulich zeichnete Kohlmann nach, wie die Schramberger bereits ein halbes Jahr nach Weltkriegsende damit begannen, die Fasnet wiederzubeleben. So zitierte er ein Schreiben des damaligen Bürgermeisters Christian Beiter an das Landratsamt Rottweil, in dem dieser um die Erlaubnis bat, einen kleinen Brezelsegen in Schrambergs Schulen durchführen zu dürfen – mit Brezeln, welche mit zuvor gespendeten Lebensmittelmarken erworben wurden. Trotz der strengen Hungerwinter nach dem Krieg und der bitteren Armut belebten die Schramberger ihre Fasnet nach und nach wieder. So berichtete Kohlmann, dass es bereits 1948 mehr als 40 Tanzveranstaltungen in den Gaststätten und zudem mehrere Bälle gab sowie einen öffentlichen Umzug.