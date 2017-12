Schramberg Einmal bodenständig, bitte!

Darüber hinaus begrüßen die Geschäftsleitung und der Betriebsrat jährlich in der Weihnachtszeit auf der großen Jubilarfeier in Mariazell alle aktiven und pensionierten Betriebsjubilare zu einer Feierstunde.

Auch bei der Schneider Schreibgeräte GmbH in Tennenbronn feiert wegen der vielen Mitarbeiter in der regel jede Abteilung für sich. "Essen gehen, Bowling und Fackelwanderung zum Beispiel", berichtet Martina Schneider. In den vergangenen Jahren haben die Azubis auch Gesamtfeiern organisiert, an denen alle mitmachen konnten.

Die Belegschaft der MS-Schramberg GmbH & Co. KG feierte am vergangenen Samstag im Kraftwerk Rottweil. Es sei eine gelungene Feier gewesen. "Wir legen großen Wert darauf, dass alle einmal zusammenkommen können in einem lockeren Rahmen und zu einem schönen Anlass", erklärt Ulrike Kschonsek von der Marketingabteilung. Die Jubilare werden separat geehrt, sie unternehmen einen Ausflug im Herbst. Schon zum dritten Mal gab es bei der Weihnachtsfeier eine Tombola, bestückt mit den Geschenken von Kunden und Geschäftspartnern. Der Erlös geht an die Wittumschule.

Bowlen und essen

Das 20-köpfige Team der Alten Apotheke und der Spittel Apotheke in Schramberg und der Apotheke am Alten Rathaus in Oberdorf feiert gemeinsam: "In diesem Jahr waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Oberndorf, anschließend in Schwenningen bowlen und essen", erzählt Inhaberin Nicole Quandt.

Die Firmengruppe Simon in Aichhalden feiert immer an einem festen Termin, am Freitag vor Weihnachten, sie hat die Veranstaltung also noch vor sich. Geplant ist eine "Überraschungsfeier" für alle 750 Mitarbeiter in der Josef-Merz-Halle. "Und eine Art Weihnachtsmarkt auf der Festplatzanlage neben der Halle", ergänzt Anne-Christine Jahnke von der Marketingabteilung.

Die Belegschaft der Herzog GmbH von der hGears-Gruppe feierte schon am vergangenen Freitag im Bärensaal in Schramberg. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Jubilare geehrt.

Am gleichen Tag gab es im Foyer des Rathauses die allgemeine Weihnachtsfeier der Stadtverwaltung Schramberg mit einer Ansprache von Uwe Weisser, der Oberbürgermeister Thomas Herzog vertrat. "Das Foyer war so toll hergerichtet, dass es fast nicht mehr wieder zu erkennen war", erzählt der Personalratsvorsitzende Achim Ringwald. Zur Stärkung gab es deftige Metzger-Würste mit Brot, Getränke wurden an der sonst bei der Fasnet aufgebauten Bruckbeck-Bar ausgeschenkt. Normalerweise gibt es immer ein Mitarbeiterfest im Oktober. Nachdem im September schon das Stadtfest war, wollte die Belegschaft des Rathauses in diesem Jahr lieber ein großes Weihnachtsfest. "Das dann auch zu einem richtig tollen Fest wurde", versichert Ringwald. "Weihnachtsbrötle" hatten übrigens die Azubis des ersten Lehrjahrs gebacken. Ansonsten organisieren die verschiedenen Fachbereiche eigene kleine Feiern.

Erst im neuen Jahr

Ganz entspannt macht es da das Rathaus der Nachbarstadt Schiltach. Die Jahresfeier für die Mitarbeiter und die Ehrung der Jubilare der Stadtverwaltung findet schon seit einigen Jahren immer erst im Januar und nicht im Vorweihnachtstrubel statt. Geplant ist der 19. Januar 2018.

Für die Schramberger Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten ging es dieses Jahr bei der Weihnachtsfeier hoch hinaus: Nach einem Frühstücksbüfett besichtigte man zusammen mit den Kollegen aus Rottweil, Oberndorf und Sulz den Test-Turm von Thyssen-Krupp in Rottweil.