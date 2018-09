Schramberg Einladung zur spirituellen Erfahrung

Den Gestaltungsspielraum eines "geschäftsführenden Pfarramts" wie in Schramberg sieht sie als willkommene Herausforderung.

Dass sie nicht nur Gottesdienste in Schramberg, Lauterbach und im Seniorenzentrum Spittel sowie Religionsunterricht abhalten wird, sondern auch Verwaltungsarbeit erledigen muss, ist genau das, was sie anstrebt.

"Ich bin eine Allrounderin und wollte den Gestaltungsspielraum", erklärt Schlagenhauf. So wird sie auch Sitzungen des Kirchengemeinderats vorbereiten und leiten, ist Dienstvorgesetzte für den Kindergarten und den Mesner beziehungsweise Hausmeister. Zu den Pflichten gehören natürlich auch die Kasualien, also Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung.

Als wichtige Aufgabe in der Gemeindearbeit sieht sie die Seelsorge, auch in Alltagssituationen, nicht nur in Trauergesprächen. "Ihr möchte ich möglichst viel Raum geben, soweit mir der Tagesablauf die Zeit dazu lässt", verspricht sie. Und mit Blick auf Konfirmanden, die nicht viel Berührung mit Kirche hatten, sagt Schlagenhauf: "Heute geht es nicht nur darum, den Katechismus zu lehren, sondern auch darum, erst einmal auf Jugendliche zuzugehen und ihnen ein Angebot zu machen, das ihnen die spirituelle Erfahrung des Betens und Meditierens ermöglicht."

Am Sonntag, 7. Oktober, 10 Uhr, wird Pfarrerin Martina Schlagenhauf von Dekan Ulrich Vallon in der Schramberger Stadtkirche in ihr Amt eingesetzt.