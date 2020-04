Schramberg Einigung bei Kern-Liebers: Beschäftigung bis Ende 2022 gesichert

In mehrmonatigen Verhandlungen hatten sich die Geschäftsführung von Kern-Liebers und die IG Metall auf die Inhalte eines Ergänzungstarifvertrags geeinigt, der die Beschäftigung im Stammwerk Schramberg bis Ende 2022 absichern soll - bei finanziellen Zugeständnissen der Belegschaft. Die IG Metall hatte anschließend ihre Mitglieder in einem Schreiben beziehungsweise Flugblatt über das Verhandlungsergebnis im Detail informiert. Die Mitglieder konnten danach per Briefwahl oder am 15. und 16. April persönlich in der Kantine von Kern-Liebers (unter Wahrung der Corona-Hygiene-Schutzbedingungen) darüber abstimmen. Am 16. April nachmittags stand das Ergebnis fest: 81 Prozent der IG-Metall-Mitglieder stimmten dafür.